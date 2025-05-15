Реал з 39 ударами за матч здобув важку вольову перемогу над Мальоркою

У середу, 14 травня, програма 36 туру іспанської Ла Ліги продовжилася трьома матчами.

У першій же грі відбулася сенсація. Один з аутсайдерів в особі Алавеса мінімально обіграв Валенсію. Цією перемогою команда Едуардо Кудета майже гарантувала собі місце в еліті іспанського дивізіону наступного сезону.

Потім дубль Айосе переса та гол Ніколя Пепе у першому таймі дозволили Вільярреалу розгромити Леганес, який наближається до вильоту в Сегунду.

В останньому матчі вечора Реал приймав Мальорку. До початку зустрічі стало відомо, що Андрій Лунін залишився поза заявкою "вершкових", які минулого тижня зазнали болісної поразки в Ель Класіко від Барселони (3:4).

Чи не перша атака гостей закінчилася взяттям воріт Тібо Куртуа. Після цього підопічні Карло Анчелотті продовжили штурмувати ворота суперника. "Бланкос" завдали 39 ударів, але тільки два з них закінчилися голом. Кіліан Мбаппе спочатку зрівняв рахунок, а 20-річний Хакобо Рамон на останній хвилині доданого часу вирвав перемогу.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

36 тур, 14 травня

Алавес – Валенсія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 79 Жордан (пенальті).

Вільярреал – Леганес 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 23 Перес, 2:0 – 31 Перес, 3:0 – 45 Пепе.

Реал Мадрид – Мальорка 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Вальєнт, 1:1 – 68 Мбаппе, 2:1 – 90+5 Рамон.

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Раніше стало відомо, що Реал розпочав переговори з Борнмутом про трансфер партнера Іллі Забарного по лінії оборони команди Андоні Іраоли.