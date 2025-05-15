Болонья мінімально обіграла Мілан та втретє в історії виграла Кубок Італії

Сьогодні, 14 травня, у Римі на "Стадіо Олімпіко" відбувся фінал Кубку Італії, в якому зійшлися Мілан та Болонья.

Лічені дні пройшли з минулої зустрічі цих двох команд. 9 травня "россонері" здобули вольову перемогу в межах 36 туру Серії А, коли Сантьяго Хіменес з українським прізвищем на спині оформив дубль.

Проте сьогодні вдача була не на боці команди Сержіу Консейсау, яка не змогла перевернути хід гри. Номінальні гості були більш активними, створили більше моментів, один з яких завершився результативним ударом.

На початку другого тайму Рікардо Орсоліні опинився з м'ячем у штрафному майданчику суперника. І хоча Тео Ернандес успішно зіграв у підкаті, француз вибив м'яч прямо до Дана Ндоє, який влучним ударом вразив дальній кут воріт Майка Меньяна.

Мілан під керівництвом Консейсау не раз і не два пропускав першим від суперника, після чого відігравався і перемагав. Проте це був не такий випадок.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Болоньї, яка втретє в своїй історії стала володарем Кубку Італії. Це перший великий трофей для "россоблу" з 1974 року, коли вони виграли свій другий національний кубок.

Кубок Італії-2024/25

Фінал, 14 травня

Мілан – Болонья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 53 Ндоє.

Раніше стало відомо, що колишні гравці Мілана, Челсі, Реала та Манчестер Юнайтед візьмуть участь у виставковому матчі в Росії.