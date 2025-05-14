Захисник Баварії перейшов у Монако
Монако оголосив про перехід захисника Баварії Еріка Даєра.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Оборонець приєднається до команди 1 липня на правах вільного агента. 31-річний англієць підписав контракт до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Нагадаємо, Даєр приєднався о мюнхенців влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Як відомо, директор німецького клубу Крістофер Фройнд зазначив у своєму коментарі, що Баварія вела переговори з Даєром щодо пролонгації контракту, проте сам 31-річний футболіст вирішив залишити клуб вільним агентом.
Монако наразі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції та вже гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. У заключному 34-му турі Монако на виїзді зіграє проти Ланса 17 травня.