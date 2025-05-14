Захисник Баварії перейшов у Монако

Монако оголосив про перехід захисника Баварії Еріка Даєра.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець приєднається до команди 1 липня на правах вільного агента. 31-річний англієць підписав контракт до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! We are delighted to announce the arrival of Eric Dier from Bayern Munich, effective July 1st! ❤️🤍



Welcome home, @ericdier! 🙌 pic.twitter.com/CrOMnraOT0 — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) May 14, 2025

Нагадаємо, Даєр приєднався о мюнхенців влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Як відомо, директор німецького клубу Крістофер Фройнд зазначив у своєму коментарі, що Баварія вела переговори з Даєром щодо пролонгації контракту, проте сам 31-річний футболіст вирішив залишити клуб вільним агентом.

Монако наразі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції та вже гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. У заключному 34-му турі Монако на виїзді зіграє проти Ланса 17 травня.