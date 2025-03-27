Бостон програв Анахайму, Даллас втримав перемогу над Едмонтоном в НХЛ

У ніч з 26 на 27 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Анахайм легко розгромив Бостон, закинувши шість шайб у ворота суперників. Едмонтон у третьому періоді майже зробив неймовірний камбек, але не зміг дотиснути Даллас.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

27 березня

Айлендерс – Ванкувер 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Чикаго – Нью-Джерсі 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Анахайм – Бостон 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Едмонтон – Даллас 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Зазначимо, що напередодні відбувся перший матч фінальної серії чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз у напруженому матчі переграв Кременчук.