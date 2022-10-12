Ястремська поступилася Паоліні в другому колі турніру в Румунії

Матч тривав 59 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (94) програла італійці Жасмін Паоліні (78) у другому колі турніру в Клуж-Напоці.

Матч тривав 59 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 1:6.

Ястремська виконала 1 подачу навиліт, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 1 з 4 брейк-пойнта.

Transylvania Open - WTA 250

Клуж-Напока, Румунія

Призовий фонд - $251 750

Хард

2 коло, 12 жовтня

Жасмін Паоліні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:1

Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.