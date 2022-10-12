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Ястремська поступилася Паоліні в другому колі турніру в Румунії

Сьогодні 20:34 166 0
Матч тривав 59 хвилин
Ястремська поступилася Паоліні в другому колі турніру в Румунії
#Паоліні, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (94) програла італійці Жасмін Паоліні (78) у другому колі турніру в Клуж-Напоці.

Матч тривав 59 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 1:6.

Ястремська виконала 1 подачу навиліт, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 1 з 4 брейк-пойнта.

Transylvania Open - WTA 250
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд - $251 750
Хард
2 коло, 12 жовтня

Жасмін Паоліні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:1

Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.

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