Ястремська поступилася Паоліні в другому колі турніру в Румунії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (94) програла італійці Жасмін Паоліні (78) у другому колі турніру в Клуж-Напоці.
Матч тривав 59 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 1:6.
Ястремська виконала 1 подачу навиліт, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 1 з 4 брейк-пойнта.
Transylvania Open - WTA 250
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд - $251 750
Хард
2 коло, 12 жовтня
Жасмін Паоліні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:1
Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.