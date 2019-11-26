Третя ракетка України Леся Цуренко незабаром розпочне активну фазу підготовки до наступного сезону.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Наразі веду дуже домашній спосіб життя. Через травму довелося дуже довго перебувати у Києві, чого не було близько 10 років.

Тренуюся не дуже багато, тому що ще рано починати активну фазу тренування. Я нарешті завершила цю епопею з ліктем і вже 1 грудня буду готова. Також сподіваюся, що залишуся у Києві на підготовку", - розповіла Цуренко.