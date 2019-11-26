 Цуренко вказала терміни відновлення після травми | Теніс | Champion.com.ua
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Цуренко вказала терміни відновлення після травми

Сьогодні 15:06 347 0
Леся Цуренко прокоментувала відновлення після травми
Цуренко вказала терміни відновлення після травми
#Цуренко, #теніс

Джерело - SPORT TRAVELER UA.

Третя ракетка України Леся Цуренко незабаром розпочне активну фазу підготовки до наступного сезону.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Наразі веду дуже домашній спосіб життя. Через травму довелося дуже довго перебувати у Києві, чого не було близько 10 років.

Тренуюся не дуже багато, тому що ще рано починати активну фазу тренування. Я нарешті завершила цю епопею з ліктем і вже 1 грудня буду готова. Також сподіваюся, що залишуся у Києві на підготовку", - розповіла Цуренко.

Нагадаємо, Цуренко заявилася на турнір у Дубаї.

Раніше, Цуренко знялася з турніру в Лінці і завершила сезон.

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