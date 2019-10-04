Цуренко знялася з турніру в Лінці

Джерело - Чемпіон.
Леся Цуренко не зіграє на турнірі Upper Austria Ladies в Лінці.
Через травму ліктя третя ракетка України не виступає на змаганнях з липня.
Водночас Катерина Козлова стартує в Лінці в основній сітці. Турнір в Австрії відбудеться з 7 по 13 жовтня.
Минулого тижня Козлова програла у фіналі кваліфікації турніру в Пекіні американці Дженніфер Бреді.
Ще одна українка, Катерина Бондаренко, зіграє в основній сітці турніру в Тяньцзіні.
Нагадаємо, Ястремська пробилася у півфінал парного турніру в Пекіні.
Також, збірна України дізналася суперника у Кубку Девіса.