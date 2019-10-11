Цуренко офіційно завершила сезон

Джерело - ВТУ.
30-річна українка Леся Цуренко, яка займає на даний момент 73-у позицію в рейтингу WTA, завершила сезон.
Про це повідомляє ВТУ.
Цуренко знялася з турніру в Люксембурзі, який відбудеться наступного тижня. На останніх турнірах Леся не виступала через травму ліктя.
Нагадаємо, що в січні українка стала фіналісткою Прем'єра в Брісбені і після цього турніру не провела жодного чвертьфіналу за сезон.
Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.