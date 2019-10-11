Цуренко офіційно завершила сезон

Травма стала на заваді продовження виступів

Джерело - ВТУ.

30-річна українка Леся Цуренко, яка займає на даний момент 73-у позицію в рейтингу WTA, завершила сезон.

Про це повідомляє ВТУ.

Цуренко знялася з турніру в Люксембурзі, який відбудеться наступного тижня. На останніх турнірах Леся не виступала через травму ліктя.

Нагадаємо, що в січні українка стала фіналісткою Прем'єра в Брісбені і після цього турніру не провела жодного чвертьфіналу за сезон.

Раніше, Козлова не змогла дограти матч із 15-річною американкою на турнірі в Австрії.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Козлова покращила свої позиції.