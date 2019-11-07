Калініна перемогла у першому колі турніру ITF у США

Українка перемогла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла в стартовому матчі турніру ITF у Лас-Вегасі.

Українка перемогла американку Грейс Мін.

У другому колі турніру українка зіграє з угорської тенісисткою Фанні Столлар.

Henderson Tennis Open - ITF World Tennis Tour

Лас-Вегас (США)

Призовий фонд $60,000

Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Грейс Мін (США) 6:1, 4:6, 6:4

Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.

Нагадаємо, Марченко вилетів із турніру у Братиславі.