Калініна перемогла у першому колі турніру ITF у США

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла в стартовому матчі турніру ITF у Лас-Вегасі.
Українка перемогла американку Грейс Мін.
У другому колі турніру українка зіграє з угорської тенісисткою Фанні Столлар.
Henderson Tennis Open - ITF World Tennis Tour
Лас-Вегас (США)
Призовий фонд $60,000
Перше коло
Ангеліна Калініна (Україна) – Грейс Мін (США) 6:1, 4:6, 6:4
Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.
Нагадаємо, Марченко вилетів із турніру у Братиславі.