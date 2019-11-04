Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський продовжить виступ на челленджері в Словаччині.
У матчі першого коло українець переграв Аттілу Балажа із Угорщини.
Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який Стаховський виконав на старті поєдинку. У другій партії на 3 брейка українця Балаж відповів двома.
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Перше коло, 04 листопада
Сергій Стаховський - Аттіла Балаж 6:4, 6:4
Раніше, Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині.
Нагадаємо, у другому колі турніру Марченко переміг Стаховського.