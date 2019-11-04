 Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі

Сьогодні 22:16 118 0
Сергій Стаховський без особливих зусиль пробився у друге коло турніру у Словаччині
Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі
#Стаховський, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський продовжить виступ на челленджері в Словаччині.

У матчі першого коло українець переграв Аттілу Балажа із Угорщини.

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який Стаховський виконав на старті поєдинку. У другій партії на 3 брейка українця Балаж відповів двома.

Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour
Братіслава, Словаччина
Призовий фонд - €114,800
Перше коло, 04 листопада

Сергій Стаховський - Аттіла Балаж  6:4, 6:4

Раніше, Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині.

Нагадаємо, у другому колі турніру Марченко переміг Стаховського.

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