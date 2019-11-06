Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (244) не зумів пройти далі другого кола на турнірі у Братиславі.
Українець програв четвертому сіяному Камілю Майхжак (89) з Польщі. Матч тривав 1 годину та 11 хвилин.
Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour
Братислава (Словаччина), хард
Призовий фонд €114,800
Друге коло, 6 листопада
Ілля Марченко - Каміл Майхжак 6:7 (4), 0:6
Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.
Нагадаємо, Снігур вийшла до основної сітки турніру у Китаї.