Ілля Марченко не зміг продовжити боротьбу на турнірі у Словаччині

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (244) не зумів пройти далі другого кола на турнірі у Братиславі.

Українець програв четвертому сіяному Камілю Майхжак (89) з Польщі. Матч тривав 1 годину та 11 хвилин.

Peugeot Slovak Open - ATP Challenger Tour

Братислава (Словаччина), хард

Призовий фонд €114,800

Друге коло, 6 листопада

Ілля Марченко - Каміл Майхжак 6:7 (4), 0:6

Раніше, Стаховський успішно стартував на турнірі у Братиславі.

Нагадаємо, Снігур вийшла до основної сітки турніру у Китаї.