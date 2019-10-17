Україна входить до топ-10 за середнім рейтингом найкращих тенісисток

Джерело - Чемпіон.
Україна входить до топ-10 країн світу за середнім рейтингом десяти найкращих тенісисток.
Про це повідомляє Dan Brusca у Twitter.
В середньому наш рейтинг дорівнює 148,2. Зовсім недалеко Іспанія (144.6) і Франція (137.4). У першій трійці знаходяться США (30.2), Чехія (54.2) і Росія (64,5).
Top 10 tennis nations, based on average ranking of countries' top 10 players— Dan Brusca (@danbrusca) 17 жовтня 2019 р.
1. USA 30.2
2. Czechia 54.2
3. Russia 64.5
4. China 97.4
5 (+1). Germany 114.8
6 (-1). Australia 119.5
7. Romania 123.5
8. France 137.4
9. Spain 144.6
10. Ukraine 148.2
14. Great Britain 221.6
Раніше, Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві.
Нагадаємо, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.