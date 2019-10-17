Україна входить до топ-10 за середнім рейтингом найкращих тенісисток

Україна перебуває на 10-му місці

Джерело - Чемпіон.

Україна входить до топ-10 країн світу за середнім рейтингом десяти найкращих тенісисток.

Про це повідомляє Dan Brusca у Twitter.

В середньому наш рейтинг дорівнює 148,2. Зовсім недалеко Іспанія (144.6) і Франція (137.4). У першій трійці знаходяться США (30.2), Чехія (54.2) і Росія (64,5).

Top 10 tennis nations, based on average ranking of countries' top 10 players



1. USA 30.2

2. Czechia 54.2

3. Russia 64.5

4. China 97.4

5 (+1). Germany 114.8

6 (-1). Australia 119.5

7. Romania 123.5

8. France 137.4

9. Spain 144.6

10. Ukraine 148.2



14. Great Britain 221.6 — Dan Brusca (@danbrusca) 17 жовтня 2019 р.

Раніше, Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві.

Нагадаємо, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.