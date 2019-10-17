Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (4) на турнірі Прем'єрі у Москві зустрічалася із росіянкою Веронікою Кудерметовою (42).
Суперниці по-черзі одержали переконливі перемоги у перших двох сетах. В свою чергу у вирішальній партії росіянка змогла переграти українку.
Матч тривав 2 години та 1 хвилину. Світоліна 8 разів подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 із 12 брейк-пойнтів.
VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Друге коло
17 жовтня
Еліна Світоліна - Вероніка Кудерметова 2:6, 6:1, 5:7
Раніше, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.