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Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві

Сьогодні 15:46 764 3
Еліна Світоліна провалила старт на Кубку Кремля
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
#Світоліна, #Кубок Кремля, #теніс

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (4) на турнірі Прем'єрі у Москві зустрічалася із росіянкою Веронікою Кудерметовою (42).

Суперниці по-черзі одержали переконливі перемоги у перших двох сетах. В свою чергу у вирішальній партії росіянка змогла переграти українку.

Матч тривав 2 години та 1 хвилину. Світоліна 8 разів подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 із 12 брейк-пойнтів.

VTB Kremlin Cup – Premier
Москва (Росія), хард
Призовий фонд - $1,032,000
Друге коло
17 жовтня

Еліна Світоліна - Вероніка Кудерметова 2:6, 6:1, 5:7

Раніше, Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі.

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