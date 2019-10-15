Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (162) у першому колі турніру у Люксембурзі зустрічалася із представницею Німеччини Лаурою Зігемунд (79).
Українка вдало розпочала матч, однак у другому сеті розтратила перевагу та дозволила суперниці зрівняти рахунок. У вирішальній партії Костюк змогла виграти лише два гейми.
Матч тривав 2 години та 20 хвилин. Українка 1 раз подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 із 8 брейк-пойнтів.
Paribas Luxembourg Open - International
Призовий фонд $$250,000
Перше коло, 15 жовтня
Марта Костюк - Лаура Зігемунд 6:4, 5:7, 2:6
Нагадаємо, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.
Також, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.