Марта Костю не змогла втримати перевагу у матчі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (162) у першому колі турніру у Люксембурзі зустрічалася із представницею Німеччини Лаурою Зігемунд (79).

Українка вдало розпочала матч, однак у другому сеті розтратила перевагу та дозволила суперниці зрівняти рахунок. У вирішальній партії Костюк змогла виграти лише два гейми.

Матч тривав 2 години та 20 хвилин. Українка 1 раз подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 4 із 8 брейк-пойнтів.

Paribas Luxembourg Open - International

Призовий фонд $$250,000

Перше коло, 15 жовтня

Марта Костюк - Лаура Зігемунд 6:4, 5:7, 2:6

Нагадаємо, Костюк пройшла кваліфікацію турніру в Люксембурзі на відмові суперниці.

Також, Світоліна розпочне турнір в Москві з другого кола.