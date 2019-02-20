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Букмекери не вірять в успіх Цуренко у грі з Халеп

Сьогодні 06:31 400 0

У третьому колі Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 відбудеться надзвичайно цікавий поєдинок для українських уболівальників - Цуренко - Халеп.

На думку спеціалістів авторитетної букмекерської контори Парі-Матч, українка майже не має шансів на перемогу.

Коефіцієнт на перемогу Цуренко - 4,8. Перемога Халеп оцінюється в 1,18.

Також на боці Халеп і статистика в очних зустрічах.

Онлайн-трансляція поєдинку Цуренко - Халеп буде доступна на Чемпіоні.

Нагадаємо, що в другому колі Цуренко у важкому поєдинку здолала китаянку - Чжу Лінь 6:4, 6:7, 6:3.

Зазначимо, що 20 лютого у Дубаї відбудеться ще одне цікаве для нас протистояння Світоліна - Мугуруса.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Халеп, #теніс, #Україна, #Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5
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