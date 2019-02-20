Світоліна - Мугуруса: статистика на користь Еліни

Еліна Світоліна зіграє проти Гарбінє Мугуруси в третьому колі Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5.

Світоліна має величезну перевагу в історії очних зустрічей.

Раніше суперниці зустрічалися між собою 5 разів, і лише одного разу Світоліна покинула корт переможеною. Правда слід зазначити, усі матчі були надзвичайно складними для обох тенісисток і три з них закінчувалися після трьох сетів.

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Також цікаво, що Світоліна перемогла в останніх двох зустрічах. Проте було це досить давно - у 2017 році.

Гра Світоліна - Мугуруса відбудеться 20 лютого. Орієнтовний початок - 17:00.

Слід пригадати, що саме Мугуруса в матчі першого кола вибила з боротьби на турнірі Даяну Ястремську.

Онлайн-трансляція гри Світоліна - Мугуруса буде доступна на Чемпіоні.

Нагадаємо, Леся Цуренко на цій стадії протистоятиме колишній першій ракетці світу Симоні Халеп.

Джерело - Чемпіон.