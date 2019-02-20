Цуренко зіграє проти екс-першої ракетки світу: історія протистоянь

У третьому колі Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 українка Леся Цуренко зіграє проти Симони Халеп з Румунії.

Це вже друге побачення тенісисток за останній 7 днів. На минулому тижні в Досі Халеп не залишила шансів Цуренко, перемігши киянку в двох сетах - 6:2, 6:3.

Загалом же, тенісистки зустрічалися між собою 5 разів, у яких Цуренко не змогла виграти жодного разу. У активі Лесі лише 1 виграний гейм.

Також: Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО

Гру третього кола в Дубії Цуренко - Халеп заплановано на 20 лютого. Орієнтовний початок о 10:30.

Також 20 лютого, поєдинок третього кола зіграє й перша ракетка України Еліна Світоліна. Суперницею одеситки буде також, хоча й не довго, колишня перша ракетка світу - Гарбінє Мугуруса.

Нагадаємо, що в першому колі Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5 Мугуруса в надважкому матчі перемогла нашу Даяну Ястремську.

Гру Цуренко - Халеп можна буде переглянути на нашому сайті в режимі онлайн.

Джерело - Чемпіон.