Цуренко зіграє проти екс-першої ракетки світу. ВІДЕО

Сьогодні, 19 лютого, друга ракетка України Леся Цуренко зіграла поєдинок другого кола на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Дубаї.

Суперницею українки була представниця Китаю Чжу Лінь.

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Цуренко у трьох сетах переграла китаянку.

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Матч проти 107-ї ракетки світу Чжу Лінь Цуренко могла закінчувати в двох сетах, але в другій партії за рахунку 4:1 дуже рано повірила у свою перемогу і дозволила суперниці повернутися в гру. Леся насилу дотягла до тайбрейка, а на сет-болі Чжу м'яч після удару українки на лічені міліметри розминувся з лінією.

У вирішальному сеті Цуренко чотирма брейками компенсувала три невдалі гейми на своїй подачі. На матч-болі Леся пішла в атаку і бекхендом по лінії застовпила за собою місце в 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу Лесю Цуренко чекає матч з Симоною Халеп.

Джерело - Чемпіон.