Париж-2024. День 2. Текстовая трансляция
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28 июля, во второй соревновательный день Олимпийских игр 2024, будет разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.
При этом украинские атлеты во второй день будут бороться за медали в трех дисциплинах.
Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию второго соревновательного дня Олимпийских игр 2024.
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10:20. 🏸 Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин в первом матче уступил японцу Кента Нашимото в двух партиях 5:21, 11:21, но во втором сете смотрелся достойно.
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10:00. Сегодня спортсмены разыграют 13 комплектов медалей в восьми видах спорта — плавании, стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, маунтинбайке, фехтовании, дзюдо, скейтбординге и стрельбе.