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Париж-2024. День 2. Текстовая трансляция

Денис Шаховець — 28 июля, 10:00
Getty Images
Париж-2024. День 2. Текстовая трансляция

28 июля, во второй соревновательный день Олимпийских игр 2024, будет разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.

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При этом украинские атлеты во второй день будут бороться за медали в трех дисциплинах.

Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию второго соревновательного дня Олимпийских игр 2024.

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10:20. 🏸 Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин в первом матче уступил японцу Кента Нашимото в двух партиях 5:21, 11:21, но во втором сете смотрелся достойно.

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10:00. Сегодня спортсмены разыграют 13 комплектов медалей в восьми видах спорта — плавании, стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, маунтинбайке, фехтовании, дзюдо, скейтбординге и стрельбе.

Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 текстова трансляція