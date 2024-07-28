Париж-2024. День 2. Текстовая трансляция

28 июля, во второй соревновательный день Олимпийских игр 2024, будет разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.

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При этом украинские атлеты во второй день будут бороться за медали в трех дисциплинах.

Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию второго соревновательного дня Олимпийских игр 2024.