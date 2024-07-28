Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля
Во второй день Олимпийских игр-2024 в Париже 3 украинских спортсмена будут соревноваться за медали.
Дзюдоист Богдан Ядов начнет борьбу в весовой категории до 66 кг. Яна Беломоина выйдет на старт соревнований по маунтенбайку, а гребчиха Виктория Ус выступит в полуфинале слалома на каноэ-одиночке.
В общей сложности на аренах Парижа 28 июля выйдут на старт 13 украинских атлетов.
Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований
Расписание выступлений украинских спортсменов 28 июля
10:30. Спортивная гимнастика, женщина. Бревно. Квалификация. Анна Лащевская.
🥇 11:00. Дзюдо, мужчины. Богдан Ядов (66 кг). Финалы — 17:00.
12:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация. Сергей Кулиш.
12:30. Настольный теннис, женщины. 1/32 финала. Маргарита Песоцкая — Оравана Парананг (Таиланд).
🥇12:43. Плавание. 100м на спине. Предварительные заплывы. Александр Желтяков. Полуфиналы — 22:32. Финал — 22:44.
13:00. Академическая гребля. Двойка парная легкого веса, мужчины. Предварительные заплывы. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.
13:30. Теннис, женщины. 1/32 финала. Моюка Учидзима (Япония) — Элина Свитолина.
🥇 15:10. Велоспорт, маунтенбайк. Кросс, женщины. Яна Беломоина.
15:50. Бадминтон, женщина. Групповой этап. Полина Бугрова — Грегория Тунюнг (Индонезия).
16:00*. Теннис, женщины. 1/32 финала. Лулу Радовчич (Новая Зеландия) — Марта Костюк.
16:30. Каноэ-слалом, женщины. Полуфинал. Виктория Ус. Финал — 18:45.
17:30. Теннис, женщины. 1/32 финала. Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды).
19:00. Теннис, женщины. 1/32 финала. Лаура Пигосси (Бразилия) — Даяна Ястремская.
Всего 28 июля будет разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.