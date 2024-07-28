Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Во второй день Олимпийских игр-2024 в Париже 3 украинских спортсмена будут соревноваться за медали.

Дзюдоист Богдан Ядов начнет борьбу в весовой категории до 66 кг. Яна Беломоина выйдет на старт соревнований по маунтенбайку, а гребчиха Виктория Ус выступит в полуфинале слалома на каноэ-одиночке.

В общей сложности на аренах Парижа 28 июля выйдут на старт 13 украинских атлетов.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание выступлений украинских спортсменов 28 июля

10:30. Спортивная гимнастика, женщина. Бревно. Квалификация. Анна Лащевская.

🥇 11:00. Дзюдо, мужчины. Богдан Ядов (66 кг). Финалы — 17:00.

12:15. Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация. Сергей Кулиш.

12:30. Настольный теннис, женщины. 1/32 финала. Маргарита Песоцкая — Оравана Парананг (Таиланд).

🥇12:43. Плавание. 100м на спине. Предварительные заплывы. Александр Желтяков. Полуфиналы — 22:32. Финал — 22:44.

13:00. Академическая гребля. Двойка парная легкого веса, мужчины. Предварительные заплывы. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

13:30. Теннис, женщины. 1/32 финала. Моюка Учидзима (Япония) — Элина Свитолина.

🥇 15:10. Велоспорт, маунтенбайк. Кросс, женщины. Яна Беломоина.

15:50. Бадминтон, женщина. Групповой этап. Полина Бугрова — Грегория Тунюнг (Индонезия).

16:00*. Теннис, женщины. 1/32 финала. Лулу Радовчич (Новая Зеландия) — Марта Костюк.

16:30. Каноэ-слалом, женщины. Полуфинал. Виктория Ус. Финал — 18:45.

17:30. Теннис, женщины. 1/32 финала. Ангелина Калинина — Аранча Рус (Нидерланды).

19:00. Теннис, женщины. 1/32 финала. Лаура Пигосси (Бразилия) — Даяна Ястремская.

Всего 28 июля будет разыграно 13 комплектов медалей в 8 видах спорта.