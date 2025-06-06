Этот чемпионат Европы был самым сложным для меня: Верняев – о спорах с Захаровой, допинге и своем будущем

Украинская федерация гимнастики и ее вице-президент Стелла Захарова имеют крайне напряженные отношения с Олегом Верняевым. Его обвиняли в организации бойкота чемпионата Европы, в работе на российские спецслужбы и борьбе за руководящее место в организации.

Чемпион решил пообщаться с Верняевым, чтобы понять, насколько эти обвинения оправданы и в чем причина таких напряженных отношений.

Мы поговорили на такие темы:

История отстранения Верняева из-за допинга.

Амбиции спортсмена возглавить федерацию.

Были ли мысли завершить карьеру.

Проблемы судейства в гимнастике.

– Когда начался скандал с отстранением, я разговаривал с Сартинским. Он сказал, что если бы вас не взяли на чемпионат Европы, то вы бы завершили карьеру. Были такие мысли?

– Слушай, если честно... Этот чемпионат Европы был для меня очень важным. После болезни. Я заболел в январе – "выпал" из Кубков мира. Потом были травмы спины – я лечился. Потом заболел перед последними этапами Кубка мира. Я когда вышел из клиники, врач мне сказал, что надо месяц на восстановление. Я говорю: "Ага, окей". Но уже вечером был в зале. Голова кружилась, тяжело дышал.

Подготовка была сложной и в моральном, и в физическом плане. Также эти все "игры" с федерацией. Я когда ехал, то очень сильно волновался. Наверное, этот чемпионат Европы был самым сложным для меня. Тренер успокаивал: "Все нормально, ты едешь, чтобы набрать форму".

Я понимал, что даже если не смогу выиграть, то это будет отличный толчок, чтобы быстрее набрать форму перед чемпионатом мира. Старался о таких негативных мыслях не думать, ведь возраст уходит, но я понимаю, что еще могу соревноваться. Этот чемпионат Европы мне это показал. Просто нужно восстановиться, набрать форму, подготовить несколько приборов и бороться за финалы. Это было важно понять для меня. Так и получилось.

– Сартинский сказал: "Захарова и Дерюгина понимают, что Верняев рано или поздно займет их место". У вас есть такие амбиции?

– Сейчас в мои амбиции входит подготовка к чемпионату мира и выигрыш медали. У меня есть амбиция, чтобы наша школа развивалась, чтобы воспитать новеньких чемпионов. Мы в том году выиграли первую медаль на Кубке Киева. Есть амбиции развивать это дальше, сделать свой зал. Такие амбиции есть.

Относительно федерации. Да пусть работают. Но работают! Есть люди, которые могут их заменить, но они не отдают этого места. У меня нет такого, что я хочу быть сейчас и спортсменом, и президентом мира или еще чего-то (смеется).

Олег Верняев НОК Украины

– Засудили ли украинских гимнастов на Олимпийских играх в Париже?

– Знаете, слово "засудили" не совсем правильное. Есть игра и все болеют за своих спортсменов. Конечно, после чемпионата Европы нас воспринимали в роли конкурентов. Конечно, есть другие страны, где более благосклонное судейство.

Засудили ли нас? Как говорит мой тренер: "Если нашли за что снять – значит было за что". Еще с первых своих соревнований я понял, что надо быть не на одну голову сильнее – потому что были случаи, когда я был на голову сильнее, но проигрывал – я понял, что надо быть на две головы сильнее, чтобы тебя не смогли "зажать".

Как сейчас, например, в отношении англичанина. Многие спортсмены думают, что прыжок выиграл Джерман, а не Артур из Армении. Это игра. Каждый тянет на себя. Нужно выходить и делать так, чтобы к тебе не докопались. Если ты даешь повод – тебя жахнут по полной программе. Не даешь – может, пропустят. Вот как-то так. Просто нужно работать и не думать, что там кто-то и что-то за тебя.

В Украине есть судья молодой, и вместо того, чтобы "обкатывать" молодых, у нас главным судьей является дядя, который сидит за границей. Зачем он нужен, если он не может проводить курсы в Украине, не может обучать судей. Нам нужно вкладывать большие средства в судей, чтобы они приезжали, работали, говорили, договаривались. Вот что нужно делать, а не думать, кто, что, как и куда.

После чемпионата Европы я понял, что мы очень отстаем от всех. Не в плане коррупции, скандалов или еще чего-то. У нас очень много не развито того, что у них. У них развиты соцсети, они там всех приветствуют, у них команда. Мы на трибунах сидим сами по себе. У нас нет какого-то цельного механизма, который нужно сделать, чтобы мы были одной, большой и классной командой.

У нас если публикуются посты, то только Стелла Захарова, федерация, девочки молодцы, а парни... А, Назар Чепурный выиграл? Ладно, я напишу что-нибудь о тебе. Это неправильно. У нас есть люди, которые могут сломать все это. Я уверен, если дать волю некоторым людям, то за два года у нас бы все изменилось и вышло на такой уровень, что капец.

– Кажется, у Мудрика обнаружили такое же вещество, как и у вас. Как вам удалось сократить срок дисквалификации?

– Это работа адвоката. У меня спросили, что и как я делал. Это длительная работа, была тысяча вопросов, чтобы понять, что произошло. Я просто отвечал все как есть.

Знаете, самое интересное, когда перед судом я общался с адвокатом, он говорил: "Не волнуйся, мы ничего не придумываем, мы говорим все как есть". Он добавил, что, придумывать истории не вариант.

Там же тоже сидят люди не простые, которые могут тебя запутать. И было много случаев, когда спортсмены говорили что-то не то. Я отвечал все как есть. Ничего не выдумывал – и мы достигли такого результата.

– Вы открывали вторую пробу?

– Да.

– Просто была информация, что если открывается вторая проба, то трудно сократить срок дисквалификации.

– В 99,9% случаев вторая проба покажет такой же результат. Это один на миллиард случаев, когда что-то будет не так. Лаборатория в Кельне настолько прогрессивная, что там ошибка возможна один раз на миллиард.

Слава Богу, что мы сумели доказать, что я не употреблял это. Мы рассказали свою историю и смогли доказать, что я намеренно ничего не употреблял.

Олег Верняев НОК Украины

Сейчас расскажу смешную историю – хотя для меня она была не очень веселой. Когда узнал о допинге, об этом мельдонии, то я не знал, что это: таблетка, инъекция или это порошок. Начался хаос.

Я приехал домой на следующий день, включил YouTube – у меня не было премиум-подписки – и мне сразу реклама милдроната. Я хоть узнал что это. Нас прослушивают (улыбается). Было много работы, но я работал без федерации.

– Стелла Захарова постоянно возвращается к вашему допингу...

– Что она обо мне говорит? Допингист! Дисквалифицировать! Смотрите. Юл Молдауэр, лидер американской команды. У него были три пропущенных теста – его дисквалифицировали на два года. Выходит эта новость, он пишет пост в Instagram, что произошла такая ситуация. Вот как-то так.

Я смотрю комментарии, а там все спортсмены, и не только гимнасты, пишут: "Держись". "Кэп". "Мы тебя ждем". "Будем вместе готовиться к Лос-Анджелесу". Сейчас ситуация с Мариной Бех-Романчук. Ольга Валерьевна (Саладуха, президент федерации легкой атлетики Украины – прим.) поддержала максимально. А у нас... сожрать его с потрохами! Уничтожить!

В мире, когда такое случается, есть поддержка. А у нас... Что она сейчас говорит? Сартынский что-то сделал в зале, но что он сделал? Он сделал что-то, но мы не скажем что?

– В разговоре с Чемпионом она говорила, что Сартинский ударил ногой другого тренера...

– Лоу-кик, что ли? Или может в 74 года он кикбоксер или тайский боксер. Это смешно.

– Кто-то был в зале во время того эпизода?

– Я был на интервью, все остальные – в зале. Все были там.

– А кто-то видел этот "удар"?

– Нет. Мистика. Мистика! Ничего нет, ничего. Что придумывать?

У нас была перепалка с тем тренером, когда было голосование. Все тренеры проголосовали, чтобы взять меня на чемпионат Европы, а Лаврухин – нет. Я подхожу: "А почему вы так сделали?". Он что-то там шик-мик. Я говорю: "подождите, вы же в свой контракт вписали меня с таким-то результатом, за что вам будут платить премии". Хотя он ко мне не причастен никоим образом, ноль процентов просто.

Я спрашиваю: "Почему вы против меня голосовали?". Возникла перепалка, он начал рассказывать, что сделал из меня гимнаста, еще что-то. Я говорю: "Не позорьтесь, уберите мою фамилию". Потому что мне стыдно стоять рядом с ним. Честно. К нему у меня много вопросов. Если вы такие классные и голосуете против меня – тогда расходимся, и все.

Олег Верняев и Геннадий Сартинский Instagram

У нас и к федерации, сами видите, очень много вопросов, на которые у них нет ответа и они не смогут ответить. У нас идея-фикс давно – организовать очную ставку. Это было бы замечательно, если честно. Пригласить спортсменов, тренеров. Типа, если хочет говорить – говори. А не потом говорить, что кто-то продался за рубли КГБ.

И даже у нас на базе есть конференц-залы, где можно пообщаться. Но они избегают нас. Даже на соревнованиях в зале, когда Захарова приезжает, она нас избегает.