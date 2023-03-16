Латвія відновила фінансування спортсменів, які брали участь в турнірах з росіянами

Джерело - Sporta Centrs.

Тенісистці Олені Остапенко та велогонщикам Томасу Скуїньшу і Крістасу Нейландсу відновили фінансування з латвійського бюджету.

Про це заявила Міністр освіти і науки Латвії Анда Чакша.

"Оцінюючи обставини, пов’язані з утриманням матеріальних виплат для спортсменів олімпійської збірної Латвії Олени Остапенко, Томаса Скуїньша та Крістаса Нейланда, а також дослухавшись до думки Латвійської федерації велосипедного спорту та Латвійського тенісного союзу, Міністерство освіти і науки у співпраці з Олімпійським комітетом Латвії підготували зміни до угоди про державну фінансову підтримку спортсменів олімпійської збірної Латвії".

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"Поправки допоможуть запобігти позбавленню пільг для згаданих спортсменів і відсьогодні забезпечать повний обсяг фінансування", - сказала Чакша.

Раніше Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Оленою Остапенко не змогли вийти у чвертьфінал хардового турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США) у парному розряді.