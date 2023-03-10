Латвія призупинила фінансування п’яти спортсменів через участь в турнірах з росіянами

Щомісячна виплата буде призупинена з цього місяця

Джерело - Inside the games.

Олімпійський комітет Латвії призупинив фінансування п’яти спортсменів через те, що вони змагалися на турнірах за участі росіян і білорусів.

Про це повідомляє Inside the games.

Щомісячна виплата буде призупинена з цього місяця.

Вони можуть бути поновлені після консультацій з Міністерством внутрішніх справ та іншими відповідними органами.

Під санкції потрапили тенісисти Олена Остапенко, Даніела Вісмане та Дар'я Семеністая, а також велосипедисти Томс Скуїньш і Крістас Ніланд.

Нещодавно сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024.