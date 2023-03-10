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Латвія призупинила фінансування п’яти спортсменів через участь в турнірах з росіянами

Сьогодні 20:23 290 1
Щомісячна виплата буде призупинена з цього місяця
Латвія призупинила фінансування п’яти спортсменів через участь в турнірах з росіянами

Джерело - Inside the games.

Олімпійський комітет Латвії призупинив фінансування п’яти спортсменів через те, що вони змагалися на турнірах за участі росіян і білорусів.

Про це повідомляє Inside the games.

Щомісячна виплата буде призупинена з цього місяця. 

Вони можуть бути поновлені після консультацій з Міністерством внутрішніх справ та іншими відповідними органами.

Під санкції потрапили тенісисти Олена Остапенко, Даніела Вісмане та Дар'я Семеністая, а також велосипедисти Томс Скуїньш і Крістас Ніланд. 

Нещодавно сейм Литви ухвалив резолюцію про заборону участі російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024.

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