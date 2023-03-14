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Федерація хокею Латвії виступає проти допущення росії на ЧС

Сьогодні 19:09 203 0
Федерація хокею Латвії виступає проти допущення росії на ЧС

Джерело - championat.com.

Більшість учасників IIHF не виступили за повернення національної команди росії на ЧС-2024.

Про це заявив генеральний секретар Федерації хокею Латвії Робертс Плужейтс.

"Я хочу висловити свою думку абсолютно прямо, щоб не було місця непорозумінням. За обставин, що склалися, ми не бачимо можливості не тільки повернути гравців Росії та Білорусі на міжнародні спортивні змагання, а й обговорювати цю тему. Що стосується чуток, що з'явилися в ЗМІ, які також відображені у вашому питанні, то до сьогодні я не чув такої думки ні від кого з міжнародних партнерів", - сказав Плужейтс.

Нагадаємо рішення про можливе повернення національних команд росії та білорусі на чемпіонати світу різного віку в сезоні-2023/2024 ухвалять на конгресі Міжнародної федерації хокею наприкінці травня 2023 року. Трохи більше року тому, у лютому 2022-го року, IIHF усунула збірні із-за вторгення російських загарбників до України.

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