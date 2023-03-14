Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал парного турніру в Індіан-Веллсі

Кіченок вибула з парного турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Оленою Остапенко не змогли вийти у чвертьфінал хардового турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США) у парному розряді.

У матчі 1/8 фіналу українсько-латвійський тандем у трьох сетах поступився Беатріс Хаддад Має з Бразилії та Лаурі Зігемунд із Німеччини – 1:6, 6:4, 7:10.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Кіченок та Остапенко жодного разу не подали на виліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 1 з 2 брейк-пойнтів.

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

Парний розряд

1/8 фіналу, 14 березня 2023 року

Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина) - Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) 6:1, 4:6, 10:7

Раніше Костюк програла в першому колі турніру представниці Швеції Ребеці Петерсон. Водночас Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко.