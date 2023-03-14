Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Вчора 15:59 2523
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 08:18 1573
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 22:00 453
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Вчора 20:14 666
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Вчора 18:41 3109
Усик: Ф’юрі, підпиши контракт або звільни пояс
Вчора 17:44 1912
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Вчора 16:57 1354
Під Бахмутом загинув український легкоатлет
Вчора 16:42 3489
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Вчора 16:33 380
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Вчора 14:53 5772
Прямі трансляції

Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал парного турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 08:10 115 0
Кіченок вибула з парного турніру
Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал парного турніру в Індіан-Веллсі
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Оленою Остапенко не змогли вийти у чвертьфінал  хардового турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США) у парному розряді.

У матчі 1/8 фіналу українсько-латвійський тандем у трьох сетах поступився Беатріс Хаддад Має з Бразилії та Лаурі Зігемунд із Німеччини – 1:6, 6:4, 7:10.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Кіченок та Остапенко жодного разу не подали на виліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 1 з 2 брейк-пойнтів.

WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
Парний розряд
1/8 фіналу, 14 березня 2023 року

Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина) - Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) 6:1, 4:6, 10:7

Раніше Костюк програла в першому колі турніру представниці Швеції Ребеці Петерсон. Водночас Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Під Бахмутом загинув український легкоатлет Під Бахмутом загинув український легкоатлет 3489
Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО Удар Маліновського зі штрафного призвів до голу Марселя в матчі Ліги 1 - ВІДЕО 7734
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 4000
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 3757 1
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 5772
Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу 4264
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3996
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14300 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19750
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146428 7
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72739 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9574