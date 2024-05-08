Головне
"Ми перейшли в сусідню кімнату, через 15 секунд у попереднє місце прилетіла міна": звичайний маркетолог став на захист України, а після поранення віднайшов нові сенси життя у спорті
Сьогодні 06:30 296
Коломойському оголосили про підозру в організації замовного вбивства
Сьогодні 11:54 123
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 11:16 1230
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації
Сьогодні 01:27 11207 9
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 7345
Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо
Вчора 22:57 438
Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті
Вчора 21:06 322
Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима
Вчора 20:34 547
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Вчора 19:30 5350
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Вчора 18:37 2972
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 630
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 383
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 630
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 1000
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1048

Коломойському оголосили про підозру в організації замовного вбивства

Сьогодні 11:54 123 0
Коломойському оголосили про підозру в організації замовного вбивства
#Дніпро, #Ігор Коломойський

Джерело - Чемпіон.

Офіс Генерального прокурора оголосив колишньому власнику Дніпра Ігорю Коломойському підозру в організації замовного вбивства.

Про це повідомляє пресслужба генпрокуратури.

У державному органі не назвали ім’я бізнесмена, але по фото можна ідентифікувати особу Коломойського.

За даними слідства, підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній з мотивів особистої помсти через невиконання вимог щодо анулювання та визначення недійсним рішення загальних зборів відкритого акціонерного товариства.

Для цього було залучено членів банди, яка спеціалізувалась на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Національна поліція зазначає, що напад стався у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Члени банди здійснили напад, завдавши директору удари та ножові поранення в життєво важливі органи, однак лікарям вдалося врятувати його життя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Варто нагадати, що Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. За цей час йому вручили ще три підозри:

  • у справі шахрайства за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки щодо легалізації 500 млн гривень та їх виводу за кордон
  • у заволодінні 9,2 млрд гривень Приватбанку
  • у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень у період з 2013 по 2014 рік.
Коментарі ()
Популярне зараз
Визначилися всі суперники України U-18 на ЧС-2025 у дивізіоні 1А Визначилися всі суперники України U-18 на ЧС-2025 у дивізіоні 1А 4760
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями 5350
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів 7345
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 18311
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 10772
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації 11207 9
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 47077
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 31169 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 361479
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58526 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7280 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363692 2