Коломойському оголосили про підозру в організації замовного вбивства

Джерело - Чемпіон.

Офіс Генерального прокурора оголосив колишньому власнику Дніпра Ігорю Коломойському підозру в організації замовного вбивства.

Про це повідомляє пресслужба генпрокуратури.

У державному органі не назвали ім’я бізнесмена, але по фото можна ідентифікувати особу Коломойського.

За даними слідства, підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній з мотивів особистої помсти через невиконання вимог щодо анулювання та визначення недійсним рішення загальних зборів відкритого акціонерного товариства.

Для цього було залучено членів банди, яка спеціалізувалась на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Національна поліція зазначає, що напад стався у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Члени банди здійснили напад, завдавши директору удари та ножові поранення в життєво важливі органи, однак лікарям вдалося врятувати його життя.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Варто нагадати, що Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. За цей час йому вручили ще три підозри: