Беленюк у складі збірної України поїде на чемпіонат Європи з боротьби

Визначився склад національної команди

Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з трьох видів боротьби: вільної, греко-римської та жіночої.

Про це повідомляє Xsport.

Вільна боротьба: Тарас Маркович (57 кг), Володимир Буруков (до 61 кг), Василь Шуптар (до 65 кг), Семен Радулов (до 70 кг), Василь Михайлов (до 74 кг), Олексій Доманицький (до 79 кг), Мраз Джафарян (до 86 кг), Богдан Грицай (до 92 кг), Олександр Хоцяновський (до 125 кг).

Читайте також: Прокопевнюк виграла золото Чемпіонату Європи з боротьби

Жіноча боротьба: Оксана Лівач (до 50 кг), Лілія Горішня (до 53 кг), Ірина Гусяк (до 55 кг), Тетяна Кіт (до 57 кг), Ангеліна Лисак (до 59 кг), Ілона Прокопевнюк (до 62 кг) , Олена Кремзер (до 65 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Аліна Бережна (до 72 кг), Алла Белінська (до 76 кг).

Греко-римська боротьба: Владислав Коростельов (до 55 кг), Ленур Теміров (до 60 кг), Нарсуллах Насибов (до 63 кг), Парвіз Насибов (до 67 кг), Дмитро Пынков(до 72 кг), Микола Дараган (до 77 кг), Ярослав Фільчаков (до 82 кг), Жан Беленюк (до 87 кг), Микола Крисов (до 97 кг), Олександр Чернецький (до 130 кг).

Змагання в Бухаресті відбудуться з 8 до 14 квітня.

Нагадаємо, Беленюк провів тренування з фанатом.

Джерело - Xsport.