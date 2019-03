Українка Ілона Прокопевнюк завоювала золоту медаль чемпіонату Європи-2019 з жіночої боротьби серед молоді (U-23).

21-річна спортсменка змагалася у ваговій категорії до 62 кілограмів.

У півфіналі наша спортсменка переграла росіянку Дар'ю Бобрулько. А у фінальному бою Ілона перемогла Люсі Манзке з Німеччини.

Ilona PROKOPRVNIUK 🇺🇦 gets a fall and the 🥇 at 62KG. #uww #unitedworldwrestling #wrestling #WrestleNoviSad pic.twitter.com/9kRK6anhVq