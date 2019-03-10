Українська спортсменка стала чемпіонкою серед молоді

Українка Ілона Прокопевнюк завоювала золоту медаль чемпіонату Європи-2019 з жіночої боротьби серед молоді (U-23).

21-річна спортсменка змагалася у ваговій категорії до 62 кілограмів.

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У півфіналі наша спортсменка переграла росіянку Дар'ю Бобрулько. А у фінальному бою Ілона перемогла Люсі Манзке з Німеччини.

Нагадаємо, Яценко переміг росіянина в сутичці за золото чемпіонату Європи

Тим часом Харлан стала призеркою етапу Кубка світу.

Джерело - Чемпіон.