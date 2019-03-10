Українка Ілона Прокопевнюк завоювала золоту медаль чемпіонату Європи-2019 з жіночої боротьби серед молоді (U-23).
21-річна спортсменка змагалася у ваговій категорії до 62 кілограмів.
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У півфіналі наша спортсменка переграла росіянку Дар'ю Бобрулько. А у фінальному бою Ілона перемогла Люсі Манзке з Німеччини.
Ilona PROKOPRVNIUK 🇺🇦 gets a fall and the 🥇 at 62KG. #uww #unitedworldwrestling #wrestling #WrestleNoviSad pic.twitter.com/9kRK6anhVq— United World Wrestling (@wrestling) 8 березня 2019 р.
Нагадаємо, Яценко переміг росіянина в сутичці за золото чемпіонату Європи
Тим часом Харлан стала призеркою етапу Кубка світу.
Джерело - Чемпіон.