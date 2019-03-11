Персональне тренування з чемпіоном світу по греко-римській боротьбі і срібним призером Олімпійських ігор-2016 Жаном Беленюком викупив Олег Поліщук з Житомира викупив лот на сайті deti.inter.ua, щоб особисто познайомитися з чемпіоном і навчитися його коронним прийомам.
Тренування з іменитим спортсменом проходило на Олімпійській базі в Конча-Заспі.
Найбільше Олега цікавила фірмова техніка кидків Жана Беленюка. Останній продемонстрував учаснику благодійного аукціону свої коронні прийоми, за допомогою яких не раз перемагав на борцівському килимі.
Джерело - Інтер.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua