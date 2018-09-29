Українську спортсменку дискваліфікували через допінг

Член паралімпійської збірної України з лижних гонок Наталія Рубанівська дискваліфікована за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Inside the Games.

Позитивна проба на фуросемід у спортсменки була взята поза змаганнями перед етапом Кубка світу з паралімпійських лижних гонок та біатлону, який відбувся в січні 2018 року в Оберрід (Німеччина).

Відсторонення закінчиться 20 лютого 2020 року.

Рубанівська, яка страждає від проблем із зором, позбавлена ​​бронзи змагань в Оберріді. Її медаль перейшла до росіянки Марини Галіциної.

Також Рубанівська поверне дві бронзові медалі з Кубка світу в Вуокатті.

Нагадаємо, форварда збірної Італії впіймали на допінгу.

Також, Усика перевірили на допінг.

Джерело - Depo.Сектор.