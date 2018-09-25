Форварда збірної Італії впіймали на допінгу

Нападник італійської Дженоа Джузеппе Россі здав позитивний тест на допіг.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport

31-річний форвард здав позитивну допінг-пробу після матчу Серії А проти Беневенто. Результат тесту показав наявність в організмі гравця дорзоламіда.

Дорзоламід міститься в краплях для очей, але Россі стверджує, що не користувався ними.

Італійське антидопінгове агентство може дискваліфікувати 31-річного гравця на один рік. Справа Россі буде розглянута 1 жовтня.

Нагадаємо, півзахисника збірної Росії Дениса Черишева запідозрили у вживанні допінгу.

Крім цього, на допінг перевірили абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

Джерело - La Gazzetta dello Sport.