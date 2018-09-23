Усика перевірили на допінг

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) здав пробу для Добровільного антидопінгового агентства (VADA).

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

Його результати офіційно не визнаються, втім українець так показує своє відношення до заборонених препаратів.

"Ми завжди були за чистий спорт. Сьогоднішній візит представників VADA це підтверджує", - заявив менеджер Усика Егіс Клімас.

Нагадаємо, Усик та Белью провели дуель поглядів.

Також, Усик зустрівся з росіянином, який хоче відібрати у нього титули.

Джерело - 24boxing.com.ua.