 Данія - Фінляндія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Європи в групі B. LIVE | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Данія - Фінляндія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Європи в групі B. LIVE

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Данія - Фінляндія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Європи в групі B. LIVE
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У першому турі чемпіонату Європи в групі B збірна Данії зіграє зі збірною Фінляндії. Гра відбудеться в суботу, 12 червня, на стадіоні Паркен в Коменгагені. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалах: Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Данія - Фінляндія в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншій грі квартету B Росія зіграє з Бельгією. Гра відбудеться в Санкт-Петербурзі о 22:00, 12 червня.

Збірна України в першму турі Євро-2020 поміряється силами зі збірною Нідерландів. матч українців - 13 червня о 22:00.

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