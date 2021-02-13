Минай - Львів: онлайн-трансляція матчу 14 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай прийматиме ФК Львів у рамках 14 туру Української Прем'єр-ліги. Матч заплановано на суботу, 13 лютого, на стадіоні Авангард в Ужгороді. Початок о 14:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Минай - Львів наживо дивіться на нашому сайті.

Матч 1 кола команди не зіграли через пандемію.

В обох команд лише по 2 перемоги в 12 іграх першої частини чемпіонату. Минай набрав 10 очок і посідає 11 місце. У ФК Львів на очко менше та 13 позиція. Лідирує в чемпіонаті київське Динамо, у якого - 30 очок. Кияни на 1 очко випереджають донецький Шахтар.