ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Гонка переслідування: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У субота, 14 лютого, на чемпіонаті світу в Поклюці відбудеться Гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км. Початок о 14:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телекалі UA: Перший. Також онлайн гонки в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Нагадаємо, в пасьютіс візьмут участь 60 найкращих біатлоністів у спринті, який відбудеться 12 лютого.

Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.