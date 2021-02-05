Світоліна - Мертенс: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Gippsland Trophy. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) у чвертьфіналі Gippsland Trophy, який відбувається в Мельбурні, зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (20). Матч заплановано на 5 лютого на Маргарет Корт Арені останнім запуском. Початок не раніше 11:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Мертенс онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Рахунок в очних зустрічах - 3:1 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися в серпні 2019 року на турнірі в Цинциннаті. Українка впевнено перемогла в 2-х сетах.

Нагадаємо, організатори турніру в Мельбурні змінили формат поєдинку. Матчі будуть складатися із 2-х сетів і тай-брейку в разі потреби.