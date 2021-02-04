Світоліна зіграє з Мертенс, Костюк поміряється силами з Брейді на виставкових турнірах в Мельбурні

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк продовжують підготовку до першого в сезоні турніру Grand Slam - Australian Open і зіграють свої поєдинки на мельбурнських турнірах у п'ятницю, 5 лютого.

Перша ракетка України на турнірі Gippsland Trophy зіграє в чвертьфіналі проти бельгійки Елізе Мертенс, а Марті Костюк в 1/8 фіналу Grampians Trophy протистоятиме 24 ракетка світу Дженніфер Брейді.

Першою на корт 18-річна киянка. Поєдинок Костюк - Брейді орієнтовно розпочнеться о 3:30 за київським часом. Зазначимо, раніше тенісистки не зустрічалися. У 1 колі Костюк розгромила канадійку Дабровскі (6:0, 6:3).

Еліна Світоліна зіграє проти бельгійки Мертенс вдень за київським часом. Орієнтовний початок - не раніше 11:30. Світоліна 4 рази грала з Мертенс. Перевага на боці українки - 3:1. В 1/8 фіналу одеситка виграла в латвійки Остапенко (6:7(4), 6:3, 6:2).

Трохи раніше з'явилася інформація, що поєдинки в Мельбурні пройдуть у незвичному форматі з двох сетів. Прямі трансляції обох поєдинків ви зможете переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, Australian Open-2021 стартує в понеділок, 8 лютого.