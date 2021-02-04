Поєдинки Світоліної і Костюк будуть коротшими

У п'ятницю, 5 лютого, матчі турніру WTA в Мельбурні пройдуть в зміненому форматі - без третіх сетів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Ігри будуть складатися з традиційних двох сетів, а в разі нічиєї пройде тай-брейк до 10 очок.

У цей день зіграють дві українки - Марта Костюк зіграє проти Дженніфер Брейді, а Еліна Світоліна проведе поєдинок проти Елізе Мертенс.

Раніше заплановані на четвер зустрічі були скасовані через зараження коронавірусів одного зі співробітників готелю.

Нагадаємо, CAS прийняв рішення у справі Ястремської.