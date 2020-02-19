 Манчестер Сити - Вест Хэм смотреть онлайн 18.02.2020 прямая трансляция АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 10:16 2892 0
Манчестер Сіті - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка прийматиме Вест Гем Андрія Ярмоленка в 26 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в середу, 19 лютого (гра мала відбутися 9 лютого, але була скасована через штром), на стадіоні Етіхад у Манчестері.

Початок о 21:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Манчестер Сіті - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Містяни після 25 турів посідають 2 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 51 очко. У Вест Гема 24 очки та 18 сходинка. У матчі першого кола Манчестер Сіті знищив Вест Гем - 0:5.

У минулому турі Манчестер у гостях без шансів поступився Тоттенгему (0:2), а Вест Гем, у неймовірному матчі, зіграв унічию з Брайтоном (3:3).

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко відновився від травми та розпочав тренування.

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