Матч завершився з рахунком 2:0

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 лютого, відбувся поєдинок 25 туру англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті та Тоттенгемом.

На 40-й хвилині поєдинку "містяни" не реалізували пенальті, а на 60-й залишилися в меншості після вилучення Олександра Зінченка, який вийшов у стартовому складі.

На 63-й хвилині Стівен Бергвейн відкрив рахунок, а на 71-й Сон Хин-Мин подвоїв перевагу.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

25 тур, 2 лютого

Тоттенгем - Манчестер Сіті 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Бергвейн, 2:0 - 71 Сон

Незабитий пенальті: Гюндоган(40)

Червона картка: Зінченко(60)

Нагадаємо, Арсенал не зміг забитих жодних голу Бернлі.