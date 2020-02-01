Ліверпуль обіграв Саутгемптон, перемоги Евертона та Шеффілд Юнайтед. Результати 25 туру АПЛ

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Сьогодні, 01 лютого, відбулися поєдинки 25 туру англійської Прем'єр-ліги
Англійська Прем'єр-ліга
25 тур, 01 лютого
Борнмут - Астон Вілла 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 37 Біллінг, 2:0 – 44 Аке, 2:1 – 70 Самата
Вест Гем – Брайтон 3:3 (2:0)
Голи: 1:0 – 30 Діоп, 2:0 – 45 Снодграсс, 2:1 – 47 Огбонна, 3:1 – 57 Снодграсс, 3:2 – 75 Гросс, 3:3 – 79 Маррей
Вотфорд – Евертон 2:3 (2:2)
Голи: 1:0 – 10 Масіна, 2:0 – 42 Перейра, 2:1 – 45+1 Міна, 2:2 – 45+4 Міна, 2:3 – 90 Волкотт
Кристал Пелес - Шеффілд Юнайтед 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 58 Гвайта
Ліверпуль – Саутгемптон 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 47 Окслейд-Чемберлен, 2:0 – 60 Хендерсон, 3:0 – 72 Салах, 4:0 – 90 Салах
Ньюкасл Юнайтед - Норвіч 0:0
Раніше, Лестер втратив перемогу над Челсі у 25 турі АПЛ.
Нагадаємо, Астон Вілла обіграла Лестер та пробилась у фінал Кубка ліги.