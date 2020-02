Манчестер Сіті - Вест Гем: матч скасовано

Сьогодні, 9 лютого, Манчестер Сіті і Вест Гем повинні були провести матч 26-го туру АПЛ. Поєдинок був запланований на 18:30, однак його довелося перенести.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "містян" в Twitter.

Матч не відбудеться в зазначений час через шторм Сіара, який розбушувався в Європі.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM