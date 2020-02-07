Джерело - UA-футбол.
Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко залікував травму і повертається до тренувань.
Про це наставник команди Девід Моєс заявив в інтерв'ю офіційному сайту клубу.
"Багато гравців починають набирати форму і незабаром зможуть вийти на поле. Феліпе Андерсон вже тренується пару днів, також повертається до тренувань на полі і Андрій Ярмоленко.
Сподіваємося, що травмованих у нас скоро майже не буде", - зазначив Моєс.
Нагадаємо, що Ярмоленко отримав травму стегна в кінці грудня. Останній раз хавбек виходив на поле 14 грудня.
Також відзначимо, що в нинішньому сезоні 30-річний українець зіграв за молотобійців 15 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.
Раніше, Вест Гем планує продати Ярмоленка.
Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.