Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко залікував травму і повертається до тренувань.

Про це наставник команди Девід Моєс заявив в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

"Багато гравців починають набирати форму і незабаром зможуть вийти на поле. Феліпе Андерсон вже тренується пару днів, також повертається до тренувань на полі і Андрій Ярмоленко.

Сподіваємося, що травмованих у нас скоро майже не буде", - зазначив Моєс.