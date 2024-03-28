Початок гри запланований на 18:00

Джерело - Чемпіон.

28 березня відбудеться четвертий матч фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між Кременчуком та Соколом. Команди проводять серію до чотирьох перемог.

Початок гри запланований на 18:00 за київським часом. За підсумками цієї зустрічі Сокіл може стати чемпіоном України - потрібно здобути перемогу. Кременчук, що програв три попередні поєдинки, спробує змінити хід фінального протистояння.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, фінал

Четвертий матч, 28 березня

18:00 Кременчук - Сокіл (рахунок у серії 0:3)

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Нагадаємо, рахунок у серії 3:0 на користь Сокола. Нагадаємо, першу гру фінальної серії теж виграв київський клуб (3:0). У другій зустріч теж був сильнішим Сокіл - 6:5. Третій поєдинок завершився вольовою перемогою "соколят" - 3:2.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.