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Сокіл із сухим рахунком переміг Кременчук в першому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України

На три шайби киян гості не знайшли жодної відповіді
Сьогодні 20:06 147 0
Сокіл із сухим рахунком переміг Кременчук в першому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України
Фото - скриншот трансляції ФХР
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Столичний Сокіл виграв у ХК Кременчук в першому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/24.

Кияни дуже надійно зіграли в оброні, як і у півфінальній серії. Воротар Олег Петров оформив перший шатаут у плей-оф.

За "соколят" шайби закинули ветерани: 41-ріний Павло Дворецький, 36-річний Сергій Бабинець і 30-річний Володимир Чердак. Останній набрав перші 2 (1+1) очки у плей-оф в поточному сезоні.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, фінал
Перший матч, 21 березня

Сокіл - Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Рахунок у серії 1:0

Шайби: 1:0 - 04:15 Дворецький, 2:0 - 18:41 Бабинець, 3:0 - 19:25 Чердак (у пусті ворота).

Фінал триватиме до чотирьох перемог. Наступний поєдинок відбудеться 23 березня, початок було заплановано на 16:00 за київським часом.

У регулярній частині сезону Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді переміг Сокіл - 3:2. 

Нагадаємо, у півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3). 

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