Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії чемпіонату України

Господарі провалили останні хвилини основного часу зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Столичний Сокіл вирвав перемогу у ХК Кременчук у третьому матчі фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/24.

"Соколята" святкували звитягу з рахунком 3:2. У другому періоді гри господарі вийшли вперед - відзначився Кривошапкін. У третьому періоді досить швидко Разумов зрівняв рахунок. А наприкінці основного часу зустрічі київська команда вирвала перемогу, закинувши дві шайби. Спочатку три хокеїсти гостей вийшли на п'ятірку господарів і Мазур чудово асистував Чердаку. А вже у наступній атаці Бородай закинув ще одну шайбу. Гравці Кременчука змогли закинули шайбу завдяки кидку Кривошапкіна.

Зазначимо, що перед стартовому гри на Кременчук очікувала неприємна подія - на передматчевій розкатці стало зрозуміло, що клуб не зможе розраховувати в матчі на свого лідера Віталія Ляльку.

Рахунок у серії став 3:0 на користь Сокола. Нагадаємо, першу гру фінальної серії теж виграв київський клуб (3:0). У другій зустріч теж був сильнішим Сокіл - 6:5.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, фінал

Третій матч, 26 березня

Кременчук - Сокіл 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Рахунок у серії 3:0

Шайби: 1:0 - 39:31 Кривошапкін, 1:1 - 43:19 Разумов, 1:2 - 58:22 Чердак, 1:3 - 59:07 Бородай, 2:3 - 60:23 Кривошапкін

Огляд

Фінал триватиме до чотирьох перемог. Наступний поєдинок відбудеться 28 березня, початок було заплановано на 18:00 за київським часом.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.

Нагадаємо, у півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3).