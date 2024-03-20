Джерело - Чемпіон.

У четвер, 21 березня стартує фінальна серія плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/24.

Київський Сокіл у вирішальній серії поміряється силами з ХК Кременчук. Кияни матимуть перевагу власного майданчика, тож, розпочнуть фінал двома матчами на власному льоду.

Розклад фіналу

21 березня

18:00. Сокіл – ХК Кременчук

23 березня

16:00. Сокіл – ХК Кременчук

26 березня

18:00. ХК Кременчук – Сокіл

28 березня

18:00. ХК Кременчук – Сокіл

У разі необхідності, 5-й, 6-й і 7-й матчі будуть зіграні 31 березня, 3-го та 6-го квітня відповідно.

Нагадаємо, київський клуб у півфіналі здолав земляків із Кепіталз (4:1 - у серії), кременчукці лише в 7-й грі дотиснули херсонський Дніпро (4:3).

Нагадаємо, "соколята" тріумфували у двох попередніх чемпіонатах, а ХК Кременчук єдине своє чемпіонство здобув у сезоні-2019/20.