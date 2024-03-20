Головне
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх
Сьогодні 21:45 4527
Розклад фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 21:23 181
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
Сьогодні 18:33 416
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"
Сьогодні 18:23 19493
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію
Сьогодні 16:55 1422 1
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Сьогодні 15:45 492
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Сьогодні 12:36 11514 3
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 421
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 517
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 897
Прямі трансляції

Розклад фінальної серії чемпіонату України

Сьогодні 21:23 181 0
Розклад фінальної серії чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 21 березня стартує фінальна серія плей-оф чемпіонату України з хокею сезону-2023/24.

Київський Сокіл у вирішальній серії поміряється силами з ХК Кременчук. Кияни матимуть перевагу власного майданчика, тож, розпочнуть фінал двома матчами на власному льоду.

Розклад фіналу

21 березня
18:00. Сокіл – ХК Кременчук
23 березня
16:00. Сокіл – ХК Кременчук
26 березня
18:00. ХК Кременчук – Сокіл
28 березня
18:00. ХК Кременчук – Сокіл

У разі необхідності, 5-й, 6-й і 7-й матчі будуть зіграні 31 березня, 3-го та 6-го квітня відповідно.

Нагадаємо, київський клуб у півфіналі здолав земляків із Кепіталз (4:1 - у серії), кременчукці лише в 7-й грі дотиснули херсонський Дніпро (4:3).

Нагадаємо, "соколята" тріумфували у двох попередніх чемпіонатах, а ХК Кременчук єдине своє чемпіонство здобув у сезоні-2019/20.

Коментарі ()
Популярне зараз
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 11514 3
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 73383 4
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 19493
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 16205 1
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх 4527
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію 1422 1
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20303 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159054
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10740 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14914
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45513
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29848 1