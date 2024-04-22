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Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
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Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги

Сьогодні 00:04 851 0
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
#Алавес, #Альмерія, #Атлетико, #Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

21 квітня в межах 32 туру іспанської Ла Ліги відбулося чотири матчі.

В Ель Класіко перемогу здобув мадридський Реал з рахунком 3:2. Вже на шостій хвилині зустрічі українець Андрій Лунін припустився помилки на виході, дозволивши Андреасу Крістенсену замкнути подачу Рафіньї з кутової позначки та вивести Барселону вперед.

Через кілька хвилин Лунін виручив мадридську команду, парирувавши удар молодого таланта каталонців Ламіна Ямала. Згодом Пау Кубарсі порушив правила проти Родріго і було призначено пенальті, яке реалізував Вінісіус Жуніор.

Український воротар ще раз потягнув удар Ямала. У тому епізоді мадридці пропустили гол, але Лунін встиг зупинити "круглого" за лінією воріт, але арбітри після перегляду VAR не зафіксували взяття воріт. У Ла Лізі досі не впроваджена система автоматичної фіксації голу. Схоже, це врятувало українця. Він чи то дозволив, чи то не дозволив м’ячу перетнути лінію власних воріт після подачі Барси від кутового прапорця. Рішення не зараховувати взяття воріт у цьому епізоді у будь-якому випадку викличе бурхливу суперечку – бо у сезоні 2023/24 років в іспанському чемпіонаті не працює система автоматичної фіксації гола.

Як показує Canal+, м'яч справді не перетнув повністю лінію воріт Реала. Якщо вірити графіці, сейв Луніна – абсолютно легітимний.

До перерви гри Ількай Гюндоган зі штрафного міг забити гарний гол, але йому трішки забракло влучності.

У другому таймі команди ще раз обмінялися забитими голами. Спочатку Лопес змусив ще раз капітулювали Луніна.

А згодом з передачі Жуніора Лукас зрівняв рахунок - 2:2. У компенсовані хвилини поєдинку Джуд Беллінгем забив гол, який приніс перемогу мадридцям. Беллінгем завдяки цьому голу наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно), який напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
32 тур, 21 квітня

Хетафе — Реал Сосьєдад 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Барренечеа, 1:1 - 29 Латаса

Альмерія - Вільярреал 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Ахомаш, 1:1 - 30 Лосано, 1:2 - 90+3 Серлот

Алавес - Атлетико 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Бенавідес, 2:0 - Ріоха

Реал — Барселона 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Крістенсен, 1:1 - 18 Жуніор (пен), 1:2 - 69 Лопес, 2:2 - 73 Лукас, 3:2 - 90+1 Беллінгем

Турнірна таблиця

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