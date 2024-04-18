Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Реал здолав Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та здобув путівку в півфінал турніру.

Матч розпочався за повним домінуванням господарів поля. "Містяни" одразу взяли під контроль м“яч та почали створювати небезпеку біля воріт "вершкових".

Проте рахунок відкрила команда з Мадрида. Вінісіус Жуніор увірвався у штрафний майданчик з правого флангу та віддав пас на Родріго Гоеса. Едерсон відбив перший удар бразильця, але гравець Реала добив м“яч у сітку з другої спроби.

У другому таймі Ман Сіті почав нарощувати несамовитий тиск на ворота Андрія Луніна. Конвертувати перевагу у грі вдалось на 76 хвилині. Півзахисник Кевін Де Брейне з кількох метрів завдав потужного удару під поперечину, з яким український голкіпер не впорався.

Гра перейшла в овертайми, в яких команди сильнішого не виявили. Отже, долю останньої путівки в півфінал мала вирішити серія післяматчевих пенальті.

Справжнім героєм став Лунін, який відбив 2 удари з 5 від Бернарду Сілви та Матео Ковачича, чим приніс перемогу Реалу.

Упродовж усього матчу український голкіпер видав низку сейвів та кілька разів серйозно врятував команду. Статистичний портал SofaScore оцінив гру Андрія найвищою оцінкою в матчі — 9,5.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу, матч-відповідь

17 квітня

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 1:1 (4:4 - за сумою двох матчів, 3:4 - по пенальті)

Голи: 0:1 - 12 Родріго, 1:1 - 76 Де Брейне

Ман Сіті: Едерсон, Вокер, Діаш, Аканджі (112 Стоунс), Гвардіол, Гріліш (72 Доку), Родрі, Де Брейне (112 Ковачіч), Бернарду Сілва, Фоден, Холанд (91 Альварес)

Реал: Лунін, Карвахаль (110 Мілітао), Начо, Рюдігер, Менді, Кроос (79 Модрич), Камавінга, Беллінгем, Вальверде, Родріго (84 Діас), Вінісіус Жуніор (102 Васкес)

Попередження: 59 Гріліш, 61 Гвардіол, 90 Родрі — 38 Карвахаль, 90 Менді

Огляд матчу

Відтак Реал вийшов у півфінал ЛЧ. Суперником іспанців стане мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський Арсенал за сумою двох поєдинків.

Нагадаємо, що напередодні визначилась інша пара півфіналістів. Французький ПСЖ зустрінеться з дортмундською Боруссією. Парижани в чвертьфіналі в більшості розгромили іспанську Барселону, а "чорно-жовті" в суперматчі подужали мадридський Атлетико.

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.