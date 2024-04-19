Головне
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні
Сьогодні 06:58 6232 4
Норріс виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:55 154
Байло та Лискун здобули бронзу на Суперфіналі Кубку світу в Сіані
Сьогодні 09:15 192
Відомі всі пари першого раунду плей-оф НХЛ
Сьогодні 08:42 226
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи
Сьогодні 00:54 12782
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті
Сьогодні 00:49 13553 1
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка
Вчора 18:03 10552 1
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Вчора 17:26 4546
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Вчора 16:36 737
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
Вчора 14:10 10816 2
Прямі трансляції
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:55 221
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2286
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 817
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 797
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 13:00 714

Антоніо незадоволений суддівством матчу Вест Гем — Баєр: Відчуття, що граєш проти 14 суперників, у тому числі двох лайнсменів

Сьогодні 11:41 108 0
Антоніо незадоволений суддівством матчу Вест Гем — Баєр: Відчуття, що граєш проти 14 суперників, у тому числі двох лайнсменів
#Вест Гем, #Ліга Європи-2023/24, #Баєр Леверкузен

Джерело - BBC.

Форвард Вест Гема ямайського походження Майк Антоніо вважає, що Баєру встановити рекорд допомагали арбітри в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи з футболу сезону-2023/24.

Його слова наводить BBC.

"Відчуття, що ти граєш не проти 11 гравців, а проти 13-14 суперників, у тому числі двох лайнсменів.

Ти просто маєш продовжувати тиснути і намагатися зробити так, щоб рішення приймалися в твій бік. А вони не приймалися. Ми мали продовжувати грати по-своєму та залишатися професіоналами", – зробив резонансну заяву нападник.

Нагадаємо, за підсумками двох матчів з англійським клубом ліверкузенський Баєр вийшов у півфінал Ліги Європи, де їм протистоятимуть футболісти італійської Роми.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники 1/2 фіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.

Напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського Медіафутбольний клуб оголосив про підписання Мілевського 22524
Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні Матвій Бідний: "Нейтральність" росіян – це максимум, якого можна досягти сьогодні 6232 4
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 10816 2
Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті 13553 1
Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи Бенфіка з Трубіним у серії пенальті поступилась Марселю, а Ліверпуль не зумів створити дива: результати чвертьфіналів Ліги Європи 12782
УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка УАФ оголосила про розмір збитків за президентства Павелка 10552 1
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36945 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21486 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38454
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30185
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57885 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65869