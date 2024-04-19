Антоніо незадоволений суддівством матчу Вест Гем — Баєр: Відчуття, що граєш проти 14 суперників, у тому числі двох лайнсменів

Джерело - BBC.

Форвард Вест Гема ямайського походження Майк Антоніо вважає, що Баєру встановити рекорд допомагали арбітри в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи з футболу сезону-2023/24.

Його слова наводить BBC.

"Відчуття, що ти граєш не проти 11 гравців, а проти 13-14 суперників, у тому числі двох лайнсменів. Ти просто маєш продовжувати тиснути і намагатися зробити так, щоб рішення приймалися в твій бік. А вони не приймалися. Ми мали продовжувати грати по-своєму та залишатися професіоналами", – зробив резонансну заяву нападник.

Нагадаємо, за підсумками двох матчів з англійським клубом ліверкузенський Баєр вийшов у півфінал Ліги Європи, де їм протистоятимуть футболісти італійської Роми.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники 1/2 фіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.

Напередодні також визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів.